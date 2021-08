Das Wetter: Dichte Bewölkung und auch länger anhaltender Regen. Besonders in der Osthälfte vereinzelt kurze Gewitter. Sonnige Abschnitte am ehesten an der Nordsee. 14 bis 21 Grad. Auch Morgen immer wieder Regen. Im Norden und Nordwesten mitunter aufgelockert. 15 bis 23 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Osten und Südosten stark bewölkt und regnerisch. Sonst aufgelockert mit einzelnen Schauern, im Norden auch länger sonnig. 18 bis 23 Grad.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.