Das Wetter: Am Abend und in der Nacht in der Westhälfte Regen, örtlich Gewitter. In der Osthälfte zunächst trocken. Tiefstwerte 12 bis 7 Grad. Morgen in der Westhälfte locker bewölkt und trocken, in der Osthälfte Regen. 13 bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag wechselnd bewölkt, teils mit Regen. 14 bis 21 Grad.