Das Wetter: In Südostbayern weiter ergiebige Regenfälle, später nachlassend. Sonst meist wechselnd bewölkt, vom Südwesten bis zur Mitte oft sonnig. Höchstwerte 22 bis 29 Grad. Morgen Wechsel aus Sonne und Wolken. In der Nordhälfte dichter bewölkt bei 19 bis 24 Grad, in der Südhälfte bis 28 Grad bei später zunehmender Schauer- und Gewitterneigung.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Norden und Osten mit Schauer. Im Süden und Westen freundlich, teils auch sonnig. 19 bis 26 Grad.

Diese Nachricht wurde am 18.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.