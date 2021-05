Das Wetter: Nachts im Osten und Südosten Wolkenauflockerungen und meist trocken, sonst übrwiegend bewölkt und teils länger andauernder Regen. Tiefstwerte 15 bis 7 Grad. Am Tage in der Westhälfte bedeckt, gebietsweise Regen. In der Osthälfte teils länger sonnig, teils wechselnd wolkig, später auch kräftige Schauer und Gewitter. 13 bis 31 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch weitere Niederschläge. Temperaturen 11 bis 19 Grad.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.