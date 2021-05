Das Wetter: In der Nacht bis in den Osten dichtere Wolken mit schauerartigen Niederschlägen. Im Westen einzelne Schauer, teils mit Gewittern. An den Alpen Regen. Tiefstwerte 12 bis 4 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, wiederholt Schauer und einzelne Gewitter. Im Süden anfangs noch stärker bewölkt mit Regen, später Auflockerungen mit sonnigen Abschnitten. Höchstwerte 12 bis 17 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch wechselhaft mit etwas Sonne, erneuten Schauern und Gewittern. 11 bis 17 Grad.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.