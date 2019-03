Das Wetter: Wechselnd bis stark bewölkt mit Regen-, Schnee- oder Graupelschauern, im Westen einzelne Sturmböen. Temperaturen 3 bis 8 Grad. Morgen im Nordwesten erneut Regen, im Südosten noch längere Zeit freundlich bei 5 bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch in der Nordwesthälfte regnerisch, in der Südosthälfte heiter bis wolkig. 6 bis 10 Grad.