Das Wetter: In der Nacht stark bewölkt oder bedeckt mit Niederschlägen, in höheren Lagen als Schnee. Im Südosten meist trocken. Tiefstwerte +4 bis -7 Grad. Am Tage wolkig oder stark bewölkt, gebietsweise Regen oder Regenschauer, oberhalb 300 bis 600 Meter Schnee. Im Nordosten meist noch trocken. 0 bis 5 Grad, im Westen und Südwesten bis 7 Grad. Im Bergland und im Südosten leichter Dauerfrost, an den Alpen Föhn.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag wechselnd bis stark bewölkt mit Regen oder Schneeregen, im Bergland Schnee. Im Süden und Osten weniger Schauer und örtlich Auflockerungen. 2 bis 7 Grad.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.