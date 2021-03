Der Wetterbericht, die Lage: Am Rand einer Hochdruckzone über Südosteuropa fließt milde Meeresluft nach Deutschland.

Die Vorhersage:

Meist bewölkt, an der See und im Osten etwas Regen. Südlich der Donau heiter. Höchstwerte 11 bis 17, im Süden bis 19 Grad. Morgen verbreitet Niederschläge, im Süden später Aufheiterungen. Temperaturen 7 bis 13 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Norden Regen, in der Mitte wechselnd wolkig und trocken, im Süden sonnig. Im Norden 8 bis 12, sonst 11 bis 17 Grad.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.