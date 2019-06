Das Wetter: In der Nacht von Südwesten bis zur Mitte Durchzug eines Regengebietes, örtlich Gewitter, sonst trocken bei Tiefstwerten zwischen 18 und 9 Grad.

Am Tag dann meist trocken bei 20 bis 27 Grad. In den Mittelgebirgen und an den Alpen Schauer, nach Südosten teils kräftig.



Die weiteren Aussichten:

Am Montag wird es heiter bis wolkig und es bleibt vielfach trocken. 19 bis 29 Grad.