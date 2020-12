Das Wetter:

Im Norden und Westen dicht bewölkt, vereinzelt Regen oder Schnee. Im Osten und Südosten heiter bis wolkig und trocken. Höchstwerte 0 bis 6 Grad.



Am Neujahrstag wechselnd bis stark bewölkt und in der Mitte und im Norden zeitweise etwas Schnee. Im Süden häufiger Sonne und meist trocken. 0 bis 5 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Samstag wechselnde Bewölkung. Dabei meist trocken bei Temperaturen zwischen -2 und 4 Grad.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.