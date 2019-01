Das Wetter: Im Nordwesten und Westen trocken. Sonst Niederschläge, im Süden und in den östlichen Mittelgebirgen teils bis in tiefere Lagen als Schnee. Temperaturen 0 bis 8 Grad. Morgen bedeckt mit Regen und oberhalb von 500 Meter auch Schneefall bei 3 bis 8 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Nordwesten trocken, sonst vielfach Schneefall. -2 Grad an den Alpen und bis +6 Grad an der Nordsee.