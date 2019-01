Das Wetter: Gebietsweise Regen, am Nachmittag im Nordwesten mögliche Gewitter. Im Schwarzwald, auf der Alb und im Alpenvorland Tauwetter. In den höheren alpinen Lagen weiter starker Schneefall mit der Gefahr von Unwettern sowie Schneebruch und -verwehungen. Höchstwerte 4 bis 10 Grad. Morgen im Nordosten längere sonnige Abschnitte, sonst weiterhin bedeckt mit Regen oder Schnee. An den Alpen erneut Unwettergefahr. 2 bis 8 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Dienstag im Nordosten Regen, sonst abklingende Niederschläge bei gleichen Temperaturen.