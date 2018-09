Das Wetter: Durchzug eines Regenbandes von Nordwesten nach Südosten. Sonst aufgelockert bewölkt oder sonnig. Höchsttemperaturen 19 bis 32 Grad. Morgen in der Nordhälfte Schauer, an der See auch Gewitter. Im Süden wolkig mit Aufheiterungen und trocken. 16 bis 23 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag in der Mitte und im Norden stark bewölkt und teils kräftiger Regen. Im Süden wolkig und nur anfangs etwas Regen. 16 bis 25 Grad.