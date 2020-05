Das Wetter: Im Süden überwiegend stark bewölkt und gebietsweise länger anhaltender Regen. Sonst wechselnd bis stark bewölkt, dabei im Norden und Nordwesten Schauer, mit einzelnen Gewittern. Höchstwerte 10 bis 16 Grad. Morgen im Süden meist stark bewölkt. Im Norden und in der Mitte wechselnd wolkig, in Teilen des Westens und in Ostseenähe auch längere Zeit sonnig. 10 bis 17 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Norden und Süden Regen, in der Mitte viel Sonne und trocken, Temperaturen 8 bis 17 Grad.