Das Wetter: Von Norden nach Osten sich ausbreitende schauerartige Niederschläge. Im Südwesten wechselnd bewölkt und meist trocken. 2 bis 8 Grad. Morgen vielerorts stark bewölkt mit Nieselregen. Im Osten sonnig, auch im Südwesten aufgelockert. 2 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Nordosten wolkig mit etwas Regen, später Auflockerungen. Sonst in den Tälern vielfach neblig-trüb, in höheren Lagen sonnig bei 0 bis 9 Grad.