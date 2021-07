Das Wetter:

In der Nacht im Südwesten regnerisch mit lokaler Unwettergefahr. Im Nordosten trocken. Tiefstwerte 16 bis 11 Grad.



Am Tag erst nachlassender Regen, später von der Nordsee bis zum Erzgebirge Schauer und Gewitter. Nur im Südwesten und Nordosten zeitweise sonnig. 22 bis 29 Grad.



Die weiteren Aussichten: Am Montag zunächst viel Sonne, im Tagesverlauf von Westen und Südwesten aufziehende Schauer und Gewitter. 24 bis 30 Grad. Am Dienstag wechselhaft mit lokaler Unwettergefahr. Nur im Nordosten heiter und trocken. 23 bis 33 Grad.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.