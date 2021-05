Das Wetter: Im Norden und Westen bewölkt und später vor allem im Ruhrgebiet, am Niederrhein und an der Nordsee leichter Regen. Im Osten und Süden ist es hingegen sonnig. Temperaturen 14 bis 19 Grad, am Oberrhein bis 22 Grad. Morgen weitgehend trocken und im Süden freundlich. Temperaturanstieg auf 25 bis 30 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Montag vom Oberrhein bis zur Nordsee stark bewölkt mit Schauern, in den übrigen Landesteilen zunächst noch sonnig, später dann einige Gewitter. 19 bis 30 Grad.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.