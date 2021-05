Das Wetter: In der Nacht verbreitet aufgelockert oder klar. Plus 4 bis minus 5 Grad. Am Tage im Norden und Westen örtlich leichter Regen. Im Osten bewölkt und im Süden heiter bis wolkig. 12 bis 21 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Norden bewölkt, sonst meist sonnig und niederschlagsfrei. Abends im Nordwesten und Westen vereinzelte Gewitter möglich. Im Norden 20 bis 30 Grad.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.