Das Wetter:

In der Südhälfte Deutschlands bei wechselnder Bewölkung regnerisch, in der Nordhälfte erneut Schauer und Gewitter. Höchsttemperaturen 9 bis 19 Grad.



Am morgigen Donnerstag überwiegend bewölkt mit Schauern und Gewittern. 11 bis 18 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Norden und Osten Schauer. Sonst kaum noch Regen, teils auch heiter bei 13 bis 20 Grad.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.