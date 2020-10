Das Wetter: Im Norden und Westen einzelne Schauer. Südlich der Donau dicht bewölkt und etwas Regen. Von der Ostsee bis zum Erzgebirge und nach Nordbayern überwiegend trocken, vor allem im Nordosten auch länger sonnig. Höchsttemperaturen 8 bis 15 Grad.

Morgen meist trocken und teils heiter. Später von Osten her Aufzug von Wolken und vom Erzgebirge bis zur Oder einsetzender Regen, gleichbleibende Temperaturen.



Die weiteren Aussichten: Am Mittwoch von der Eifel bis zu den Alpen wolkig, aber trocken und teils auch sonnig. Sonst von Osten her dichte Bewölkung und Regen. 7 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.