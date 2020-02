Das Wetter: Nachts bewölkt mit Regen. Tiefstwerte plus 6 bis minus 2 Grad. Am Tag im Norden und in der Mitte wechselnd bewölkt mit Regen- oder Graupelschauern. Im Süden aufgelockerte Bewölkung und kaum Niederschläge. 7 bis 12 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch wechselnd bis stark bewölkt, häufig Schauer oder kurze Gewitter und an den Alpen länger andauernder Schneefall. Temperaturen 3 bis 10 Grad.