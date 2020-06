Das Wetter: In der kommenden Nacht im Norden und Westen weitgehend trocken, sonst weiter einzelne Schauer und Gewitter. 16 bis 9 Grad. Am Tag vor allem in der Südwesthälfte einzelne Schauer und kräftige Gewitter, örtlich Unwetter. In der Nordosthälfte meist trocken. Tagestemperaturen zwischen 21 und 28 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Westen und Süden teils kräftige Schauer und Gewitter. Im Norden und Osten meist trocken und viel Sonne. 20 bis 28 Grad.