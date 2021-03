Das Wetter:

Häufig Regen-, Schneeregen- oder Graupelschauer, vereinzelt Gewitter. An den Alpen zeitweise Schneefall. Höchsttemperaturen 0 bis 9 Grad.



Am Dienstag im Norden und Westen meist trocken und vor allem an den Küsten zeitweise sonnig. Sonst weiter Schauer bei kaum veränderten Temperaturen.



Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch wechselnd bewölkt mit gebietsweise schauerartigen Niederschlägen. Im Norden auch sonnige Abschnitte. 2 bis 8 Grad.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.