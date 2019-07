Das Wetter: Wolken, Schauer und einzelne Gewitter mit Starkregen oder Hagel. Im Nordosten längere Zeit heiter. 17 bis 25 Grad. Morgen ähnlich. Im Nordosten und Südwesten Auflockerungen, teils heiter. 16 bis 23 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Süden häufiger sonnig, in der Mitte und im Norden meist bewölkt. Am Alpenrand und im Bayerischen Wald Schauer oder Gewitter. 18 bis 26 Grad.