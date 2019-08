Das Wetter: Meist stark bewölkt mit Schauern und zum Teil kräftigen Gewittern. Höchstwerte 19 bis 25 Grad. Morgen zunächst bewölkt, im Osten einzelne Schauer. Im Tagesverlauf Auflockerungen, im Süden sonnig. Temperaturen 20 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag in der Nordwesthälfte etwas Regen bei 19 bis 25 Grad. In der Südosthälfte heiter bis wolkig bei 24 bis 28 Grad.