Der Wetterbericht, die Lage: Am Rand einer Tiefdruckzone über der Nord- und Ostsee strömt polare Meeresluft nach Deutschland. Sie sorgt zunächst noch für kühles und wechselhaftes Wetter.

Die Vorhersage:

In der Nordhälfte Schauer und Gewitter, in der Südhälfte weniger Niederschläge. Höchstwerte 11 bis 16, im Südwesten bis 18 Grad. Morgen im Norden und Osten örtlich Schauer und einzelne Gewitter. Sonst bewölkt und weitgehend trocken. Temperaturen 13 bis 18, im Südwesten bis 20 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Norden und Westen zunehmend heiter und trocken. Im Osten und Süden bei wechselnder Bewölkung Schauer. 14 bis 22 Grad.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.