Das Wetter: Im äußersten Norden und im Nordosten heiter bis wolkig und oft trocken. Sonst im Tagesverlauf dichte Quellbewölkung mit Schauern und teils kräftigen Gewittern. Temperaturen 24 bis 32 Grad. Morgen im Norden und Südwesten sonnig, sonst verbreitet teils kräftige Gewitter. 24 bis 30 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag in der Nordhälfte teils stärker bewölkt mit Schauern und Gewittern. In der Südhälfte länger sonnig und nur an den Alpen einzelne Gewitter möglich. 26 bis 32 Grad.