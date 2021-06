Das Wetter: Im Nordosten überwiegend heiter, sonst viele Wolken und Schauer mit teils kräftigen Gewittern. 19 bis 28 Grad. Morgen im Süden und in der Mitte Schauer und Gewitter. Im Norden häufig trocken. 19 bis 27 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag in der Südosthälfte im Tagesverlauf Schauer und Gewitter mit der Gefahr von Starkregen. In der Nordwesthälfte vielfach trocken mit sonnigen Abschnitten. 20 bis 24 Grad.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.