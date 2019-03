Das Wetter: Bis zum Abend einzelne Schauer und Gewitter mit schweren, teils orkanartigen Böen. In der Nacht lassen die Schauer im Norden nach, im Süden und in der Mitte neu einsetzender Regen. In den Hochlagen leichter Frost. Morgen im Süden regnerisch. Im Norden einzelne Gewitter, etwas Regen. 6 bis 12 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag wechselnd bis stark bewölkt, teils auch Schneeschauer bei 4 bis 9 Grad.