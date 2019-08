Das Wetter: Schauer und zum Teil kräftige Gewitter. Höchstwerte 19 bis 25 Grad. Morgen teils aufgelockert, teils dichter bewölkt. Im Osten und Südosten einzelne Schauer. Südlich des Mains auch länger sonnig. Temperaturen 20 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag in der Nordwesthälfte etwas Regen bei 19 bis 25 Grad. In der Südosthälfte heiter bis wolkig bei 25 bis 29 Grad.