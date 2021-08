Das Wetter:

Am Nachmittag im Alpenvorland Entwicklung teils schwerer Gewitter mit hohem Unwetterpotential. Auch an Oberrhein, Bodensee und im Erzgebirge stärkere Regenschauer. Höchstwerte 20 bis 27 Grad. In der Nacht vom Alpenrand bis nach Ostsachsen länger anhaltende Regenschauer. Abkühlung auf 16 Grad bis 9 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, im Norden und Westen weitere Schauer und Gewitter. Am meisten Sonne von Baden-Württemberg bis in die östliche Mitte. Maximal 18 bis 25 Grad.



Die weiteren Aussichten: Am Montag Quellwolken und vor allem im Westen, Nordwesten und Norden sowie an den Alpen Schauer und Gewitter. Temperaturen zwischen 19 und 25 Grad.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.