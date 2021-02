Das Wetter: In der Nordhälfte Schneefall, der am Nachmittag Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen erreicht. Auch in den übrigen Gebieten der Mitte und im Südwesten etwas Schnee, in tiefen Lagen Regen. Minus 10 bis minus 2 Grad. Im Südwesten und an der Donau bis plus 4, an den Alpen bis plus 7 Grad. Morgen im Süden gebietsweise Schneefall. Im Nordwesten und Westen etwas Sonne. An den Alpen und am Hochrhein Werte zwischen 0 und 3 Grad, sonst Dauerfrost bei minus 10 bis minus 1 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Süden gebietsweise Schneefall, im Nordwesten aufgelockert. Höchsttemperaturen zwischen minus 9 und plus 3 Grad.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.