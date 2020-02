Der Wetterbericht, die Lage:

Das Wetter:

Schwere Sturmlage! Orkanböen zunächst an der See und im höheren Bergland. Im Nordwesten aufkommender Regen, im Südosten noch länger sonnig. 7 bis 17 Grad. In der Nacht überall Sturmböen und teils starke Gewitter mit Starkregen. 12 bis 2 Grad. Morgen Fortdauer der schweren Sturmlage, vereinzelt Orkanböen. Immer wieder Schauer und Gewitter, im Mittelgebirge auch Schnee. 7 bis 15 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag weitere Schauer, teils mit Graupel, an der Nordsee auch Gewitter, im Bergland Schnee. Weiterhin stürmische Böen um West bei 5 bis 11 Grad.