Der Wetterbericht, die Lage: Die Kaltfront eines nach Finnland ziehenden Sturmtiefs greift auf die Mitte Deutschlands über und löst sich dort auf. Ihr folgt ein Schwall polarer Meeresluft. Im Süden dominiert schwacher Hochdruckeinfluss.

Die Vorhersage:

Im Norden Wechsel aus Sonne und Wolken, dabei einzelne Schauer. In der Mitte meist stark bewölkt und etwas Regen. Im Tagesverlauf gebietsweise Auflockerungen. Im Süden weitgehend sonnig. Höchstwerte 9 bis 14, in der Nordosthälfte nur 7 bis 11 Grad. Morgen heiter bis wolkig bei Temperaturen von 7 bis 17 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag viel Sonne. 12 bis 22 Grad.