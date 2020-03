Das Wetter: In der Nacht im Süden und Südosten bewölkt, sonst meist klar, bei Tiefstwerten zwischen plus 4 und minus 4 Grad. Am Tag heiter bis wolkig, im Westen und Süden auch stärker bewölkt, aber meist trocken. 8 Grad an der See, sonst 12 bis 18 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag Wechsel von Sonne und Wolken. In der Mitte und im Süden auch stärker bewölkt, aber kaum Regen. 8 bis 18 Grad.