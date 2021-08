Das Wetter:

Sonnig, nur im Norden einzelne Schauer, an den Alpen Gewittergefahr mit lokalen Unwettern. 19 bis 32 Grad.



Am Sonntag im Norden stark bewölkt und zeitweise Regen. In der Mitte teils wolkig, teils sonnig. Südlich der Donau Gewitter und Starkregen möglich. 20 bis 32 Grad.



Die weiteren Aussichten:



Am Montag im Norden und in der Mitte wechselnd bewölkt mit Schauern. Im Osten und Südosten zunächst Auflockerungen, später teils kräftige Gewitter möglich. 19 bis 28 Grad.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.