Das Wetter: Sonnig und verbreitet heiß bei 33 bis 39 Grad, an den Küsten und in höheren Lagen etwas kühler. In der Südhälfte im Tagesverlauf zunehmende Bewölkung. Morgen zunächst freundlich, später Quellbewölkung und teils kräftige Gewitter. 30 bis 39 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Westen bewölkt, im Osten und Südosten noch länger sonnig. Später gebietsweise Gewitter. 25 bis 35 Grad.