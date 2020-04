Der Wetterbericht, die Lage: Am Rand eines Hochdruckgebiets über dem südlichen Norwegen strömt mäßig warme und sehr trockene Festlandsluft heran. Nur ganz im Süden hält sich noch etwas feuchtere Luft.

Die Vorhersage:

Meist sonnig, ganz im Norden und im äußersten Süden ein paar Wolken, an den Alpen örtlich Schauer. Höchstwerte in der Nordosthälfte 13 bis 18, sonst 16 bis 22 Grad. Morgen erneut viel Sonne, im Tagesverlauf im Osten zeitweise Quellwolken. Temperaturen 12 bis 23 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Auch am Mittwoch wieder sonnig bei 13 bis 24 Grad.