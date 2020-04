Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

Nahezu überall wolkenlos. Höchstwerte von Nordosten nach Südwesten 13 bis 23 Grad. Morgen erneut sonnig bei Temperaturen von 13 Grad an der Ostsee bis 24 Grad an Rhein und Mosel.



Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag abermals sonnig. 16 bis 24 Grad.