Der Wetterbericht, die Lage: Am Südrand eines Hochdruckgebiets über Nordeuropa gelangt mit nachlassender östlicher Strömung weiterhin sehr trockene und relativ warme Festlandsluft nach Deutschland.

Die Vorhersage:

Heute meist sonnig und trocken bei 19 bis 26 Grad. Vor allem an der Küste teils deutlich kühler. Morgen Durchzug von Wolkenfeldern, sonst sonnig. Am Alpenrand einzelne Schauer möglich. Im Norden zwischen 15 und 20 Grad, sonst zwischen 20 und 25 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Norden und Osten stärkere Quellbewölkung, sonst sonnig oder nur locker bewölkt und trocken. 17 bis 23 Grad, im Nordosten 11 bis 15 Grad.