Der Wetterbericht, die Lage: Am Rand eines kräftigen Hochs über der Ostsee und dem Baltikum gelangt kontinentale Polarluft nach Deutschland.

Die Vorhersage:

Meist wolkenlos, nur an den Grenzen zu Polen, Tschechien und Österreich im Tagesverlauf ein paar Quellwolken. Höchstwerte 2 bis 11 Grad. Auflebender und vor allem in der Südwesthälfte stark böiger Ostwind. Morgen erneut viel Sonne, nur im Südosten Bayerns teils dichtere Wolkenfelder, aber weitgehend trocken. Temperaturen 2 bis 13 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch bis auf den Südosten weiter sonnig bei 2 bis 13 Grad.