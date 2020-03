Das Wetter: Nachts gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 0 bis minus 8 Grad. Am Tag meist sonnig, nur im Südosten Bayerns sowie an den Alpen zeitweise bewölkt, aber weitestgehend niederschlagsfrei. Temperaturen 2 bis 13 Grad, mit den höchsten Werten am Niederrhein.

Die weiteren Aussichten:

Auch am Donnerstag viel Sonne, im Süden und Südosten heiter bis wolkig. 7 bis 13 Grad.