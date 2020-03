Der Wetterbericht, die Lage: Am Rand eines kräftigen Hochs mit Zentrum über dem Baltikum und Weißrussland gelangt Festlandsluft polaren Ursprungs nach Deutschland.

Die Vorhersage: Meist sonnig. Im Südosten Bayerns sowie an den Alpen zeitweise bewölkt, aber weitgehend niederschlagsfrei. Höchstwerte von 2 Grad im südlichen Bayern bis 13 Grad am Niederrhein. Auch morgen viel Sonne, im Süden und Südosten heiter bis wolkig. Temperaturen 7 bis 13 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Freitag heiter bis wolkig, im Westen und Süden mitunter stärker bewölkt. 9 bis 16 Grad.