Das Wetter: Tagsüber im Norden mitunter bewölkt, sonst verbreitet sonnig. 23 bis 29 Grad. Am Freitag fast überall sonnig, nur an den Alpen und im Alpenvorland vereinzelt Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 25 bis 31 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag in der Nordhälfte viel Sonne und trocken. In der Südhälfte von den Mittelgebirgen bis zu den Alpen nachmittags Schauer und Gewitter. 26 bis 32 Grad.