Das Wetter: Verbreitet sonnig oder locker bewölkt bei 23 bis 29 Grad. Auch morgen verbreitet sonnig. Ganz im Norden und südlich der Donau zeitweise dichtere Wolken. 23 bis 31 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag in der Nordhälfte sonnig, in der Südhälfte im Tagesverlauf Schauer und Gewitte r. 26 bis 32 Grad.