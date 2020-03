Der Wetterbericht, die Lage: Ein Hoch südlich von Island lenkt Arktikluft nach Deutschland. Ein eingelagertes Frontensystem sorgt im Norden, später auch in der Mitte für leichte Niederschläge.

Die Vorhersage:

Nachts gering bewölkt oder klar, im Osten einzelne Schneeschauer. Tiefstwerte minus 2 bis minus 8 Grad. Am Tag meist sonnig bei Temperaturen von 4 bis 11 Grad, mit den höchsten Werten am Rhein.



Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch in der Nordhälfte viele Wolken, örtlich leichter Regen. In der Südhälfte sonnig. 6 bis 10, im Westen und Südwesten bis 12 Grad.