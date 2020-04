Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

Nachts teils locker bewölkt, teils klar. Tiefstwerte plus 7 bis 0 Grad. Am Tag oftmals heiter, in der Mitte und im Süden Deutschlands am Nachmittag leicht bewölkt. Im Süden dabei auch einzelne Schauer möglich. Temperaturen im Norden 12 bis 18, sonst 18 bis örtlich 27 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Norden und Osten meist sonnig und trocken, ansonsten heiter bis wolkig mit einzelnen Schauern. 14 bis 26 Grad.