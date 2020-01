Das Wetter: Sonnig, nur im Norden stark bewölkt aber meist trocken. Höchstwerte 0 bis 6, an den Küsten bis 8 Grad. Morgen von Norden auf die Mitte übergreifend dichte Wolken, zeitweise etwas Sprühregen. Im Süden teils neblig-trüb, teils heiter. Temperaturen minus 1 bis plus 8 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag in der Nordhälfte bewölkt, in der Südhälfte sonnig, örtlich auch neblig-trüb. 0 bis 8 Grad.