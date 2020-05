Das Wetter: Sonnig oder leicht bewölkt, nur im östlichen Bergland vereinzelt Schauer. Höchstwerte zwischen 16 Grad an der See und 25 Grad am Niederrhein. Morgen im Norden und Osten leicht bewölkt, sonst heiter bei 16 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag meist heiter, nur im Südosten etwas Regen. 15 bis 21 Grad, im Südwesten bis 24 Grad.