Das Wetter: Am Tage im Norden bewölkt, örtlich etwas Regen. Im Süden meist sonnig und trocken. 10 bis 21 Grad.

Am Sonntag wechselnd bewölkt mit einzelnen Regenschauern. Längere sonnige Abschnitte am ehesten im Nordwesten und an den Alpen. 10 bis 19 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Montag verbreitet Regen. 7 bis 13 Grad.